Inflação em Angola pode ficar acima dos 20% no final do ano

A inflação pode ficar acima de 20% no final do ano se o kwanza não recuperar e não forem adotadas políticas monetárias mais restritivas, estimam os analistas do Banco de Fomento Angola (BFA).

Numa nota enviada aos clientes, a que a Lusa teve acesso, o gabinete de estudos económicos do BFA salienta que o aumento dos preços em agosto não derivou unicamente de fatores sazonais, apontando a variação dos preços alimentares, prevendo que o trajeto da inflação mensal e homóloga se mantenha ascendente nos próximos meses.

Na última reunião do Comité de Política Monetária (CPM), realizada no dia 15 de setembro, o Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu manter inalteradas as taxas de juro diretoras, atribuindo a variação de preços a fatores sazonais e insuficiência da oferta de bens e serviços.