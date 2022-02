Inflação em Angola volta a subir em janeiro e atinge 27,66%

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) situou-se nos 27,66% em janeiro de 2022, registando um acréscimo de 3,25 pontos percentuais face ao período homólogo, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola.

Este foi o 11.º mês de subidas consecutivas do IPCN, segundo a Folha de Informação Rápida a que a Lusa teve acesso.

O IPCN registou uma variação de 2% de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Comparando as variações mensais (dezembro 2021 a janeiro de 2022) regista-se uma desaceleração de 0,10 pontos percentuais ao passo que, em termos homólogos (janeiro 2021 a janeiro 2022), regista-se uma aceleração na variação atual de 3,25 pontos percentuais.

Comparando a variação homóloga atual com a registada no mês anterior verificou-se uma aceleração de 0,63 pontos percentuais.

A classe "Alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços, com 1,34 pontos percentuais durante o mês de janeiro, seguindo-se as classes: "Bens e serviços diversos" com 0,13 pontos percentuais, "Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção" com 0,10 pontos percentuais e "Transportes" com 0,08 pontos percentuais.