Inflação em Cabo Verde acima dos 11% em 2022 sem medidas de mitigação

O primeiro-ministro de Cabo Verde estimou esta sexta-feira em 8.000 milhões de escudos (71,8 milhões de euros) o investimento do Estado para estabilizar preços de bens essenciais e energia, sem o qual a inflação ultrapassaria os 11%.

"Sem as medidas de estabilização de preços a inflação poderia situar-se, este ano, em 11,3%, bem acima dos 7,9% estimados. Medidas de estabilização de preços têm amenizado os impactos sobre os consumidores, as organizações e as empresas", afirmou Ulisses Correia e Silva, na Assembleia Nacional, na abertura do debate anual sobre o estado da Nação, aludindo às consequências da crise inflacionista que afeta o país após a guerra na Ucrânia.

"Depois da forte contração económica em 2020 [-14,8%], o ano de 2021 dava sinais claros de retoma, a economia cresceu 7% com baixa inflação, 1,9%. Os efeitos da guerra podem fazer o crescimento económico ficar em 4% e a inflação poderá disparar para 7,9% em 2022. Perante este cenário, a prioridade volta a ser mitigar os efeitos de mais uma crise com impactos gravosos para o país", afirmou.