Inflação na África do Sul atinge nível mais alto em cinco anos nos 6,5%

Os preços ao consumidor na África do Sul atingiram um máximo de cinco anos, com variação homóloga em maio a saltar para os 6,5%, acima do intervalo estabelecido pelo banco central, segundo estatísticas oficiais divulgadas esta quarta-feira.

"Este é o resultado mais elevado desde janeiro de 2017, quando a taxa era de 6,6%", noticiou a agência governamental de estatísticas (StatsSA) numa declaração. A taxa da inflação foi de 5,9% em março e em abril.

O banco central da principal potência industrial africana quer manter a inflação num intervalo entre 3% e 6%. A instituição aumentou a sua taxa de juro de referência várias vezes nos últimos meses, em resposta ao aumento persistente dos preços.