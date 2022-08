Início do campeonato angolano de futebol adiado para 10 de setembro

O início do campeonato angolano de futebol foi adiado para 10 de setembro, devido ao incumprimento no processo de licenciamento de várias equipas, informou na terça-feira a Federação Angolana de Futebol (FAF) em comunicado.

A decisão surge depois de apenas seis das 16 equipas que vão participar no Girabola terem cumprido o processo de licenciamento, que terminou em 01 de agosto.

O comunicado da FAF refere ainda que as equipas precisam de provar as suas capacidades financeiras, bem como apresentar o relatório e contas do exercício anterior, condições estabelecidas pelo organismo para se jogar no Girabola.

Desta forma, a primeira jornada do campeonato foi reagendada para 10 de setembro, uma semana depois do inicialmente previsto, enquanto o sorteio da competição terá lugar em 30 de agosto.

Tudo isto acontece numa altura em que a FAF pondera a possibilidade de a temporada 2022/23 do Girabola ser disputada por 14 equipas, ao contrário das habituais 16, devido à desistência do Recreativo da Caála do Huambo e do Cuando Cubango FC, ambos por razões financeiras.