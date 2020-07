Instituto português apoia São Tomé no combate à Covid-19 com 500 mil euros

O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) vai apoiar o Governo são-tomense com 500 mil euros no combate à covid-19, anunciou o seu representante, Ahmed Zaky, no final de um encontro com o ministro da Saúde, Edgar Neves.

"Com o apoio da União Europeia e da cooperação portuguesa, temos um financiamento de cerca de 500 mil euros, que é para apoiar São Tomé e Príncipe na sua luta contra a covid-19, num projeto que vamos já começar a implementar", disse o responsável dessa instituição portuguesa.

O responsável do IMVF anunciou igualmente que a sua instituição vai instalar pela primeira vez em São Tomé e Príncipe uma unidade de gastroenterologia com apoio financeiro da cooperação portuguesa e da Santa Casa da Misericórdia, cujo montante na foi avançado.

"Temos agora finalizado, com apoio da cooperação portuguesa e da Santa Casa da Misericórdia de Portugal, a instalação de uma unidade de gastroenterologia, que permite fazer todos os exames, a endoscopia alta e baixa, a colonoscopia, e outros exames", explicou Ahmed Zaky.

Durante a audiência, as duas partes analisaram também as ações de cooperação a desenvolver após o término, em dezembro próximo, do projeto Saúde para Todos, financiado no âmbito do Programa Indicativo de Cooperação (PEC).

O PEC, celebrado entre os governos são-tomense e português, tem uma duração de cinco e é avaliado em 54 milhões de euros.

De acordo com o responsável do IMVF, quatro médicos concluirão este ano especialidades em gastroenterologia, imagiologia e outras especialidades, com o patrocínio deste organismo, para reforçar o sistema nacional de saúde são-tomense.

São Tomé regista, até ao momento, 741 casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo 14 mortes.