O futebolista Nani vai estar em Cabo Verde em novembro para realizar dois jogos solidários no país, anunciou esta sexta-feira o próprio jogador internacional português."Muito feliz por anunciar o evento que vou realizar em Cabo Verde, já no próximo mês", publicou Nani na sua página no Facebook, juntamente com um cartaz, no qual indica que vai estar no país de 02 a 09 de novembro.O jogador com ascendência cabo-verdiana adiantou que o primeiro jogo será em 03 de novembro, na ilha de Santiago, com o Sporting da Praia, enquanto o segundo será quatro dias depois, na ilha de São Vicente, com o Mindelense.O evento conta com apoio da atual equipa do Nani (Orlando City, dos Estados Unidos), do Governo de Cabo Verde, de Sporting Clube de Portugal, Sporting da Praia, Mindelense de São Vicente e empresas cabo-verdianas.Em declarações à agência Lusa, Ivanilda Reis, técnica do Ministério de Desporto de Cabo Verde, avançou que Nani vai formar uma equipa com jogadores residentes no país para jogar com o Sporting da Praia e o Mindelense.A mesma fonte adiantou que o internacional português manifestou interesse em realizar os jogos em Cabo Verde no sentido de promover o país e o seu desporto, estando também prevista o envolvimento de estudantes, crianças e adolescentes.Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido como Nani, nasceu em Portugal, mas é filho de emigrantes cabo-verdianos.Já representou clubes como o Sporting, Manchester United (Inglaterra), Valência (Espanha), Fenerbahçe (Turquia), Lazio (Itália) e neste momento está no Orlando City, dos Estados Unidos da América.