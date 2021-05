Intervenção militar estrangeira pode intensificar violência em Moçambique, alerta conselheiro de Estado

O conselheiro de Estado moçambicano Raul Domingos alertou este sábado para o risco de intensificação da violência na província de Cabo Delgado, norte do país, com uma intervenção militar estrangeira, defendendo a remoção da "raiz socioeconómica" do conflito.

Raul Domingos foi designado em abril conselheiro de Estado pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e foi durante muitos anos considerado o número dois da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, tendo sido depois expulso da organização, na sequência das eleições gerais de 1999.

Em entrevista à Lusa, o político observou que há "graves problemas socioeconómicos" na província de Cabo Delgado que tornam os jovens da região vulneráveis ao aliciamento por grupos extremistas que protagonizam violência armada há mais de três anos.