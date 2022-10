Inundações deixam 600 mortos e 1,3 milhão de deslocados na Nigéria desde junho

Mais de 600 pessoas morreram desde junho nas inundações mais mortíferas a atingir a Nigéria numa década, causadas por chuvas sem precedentes, que forçaram 1,3 milhão de pessoas a abandonar as suas casas.

Desde o início da estação chuvosa, muitas partes do país mais populoso de África foram devastadas por inundações, aumentando os temores de um agravamento da insegurança alimentar e da inflação.

"Infelizmente, mais de 603 vidas foram perdidas" - mais 100 mortos do que na semana passada - e 2.400 pessoas ficaram feridas devido a inundações, de acordo com um novo relatório das autoridades, divulgado no domingo.