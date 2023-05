Inundações matam mais de 170 pessoas no leste da República Democrática do Congo

A República Democrática do Congo (RDCongo) foi atingida na quinta-feira à noite por inundações que causaram mais de 170 mortos em Kivu do Sul, no leste, de acordo com um relatório oficial provisório divulgado esta sexta-feira.

"Acabámos de fazer a contagem, temos cerca de 176 mortos", destacou aos jornalistas Théo Ngwabije, governador daquela província, que visitou o local do desastre.

"É um balanço que é provisório (...), também temos uma centena de desaparecidos", acrescentou o governador, que falava a partir do hospital de Ihusi, capital do território de Kalehe afetado pelas cheias, citado pela agência France-Presse (AFP).