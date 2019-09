Investigador defende que Moçambique não terá paz efetiva sem inclusão

O diretor-executivo do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), organização da sociedade civil moçambicana, defendeu esta quinta-feira que uma paz durável em Moçambique não passará de discurso enquanto não houver inclusão económica e social."Enquanto as nossas instituições não promoverem a inclusão política, social e económica, dificilmente teremos uma paz efetiva em Moçambique", afirmou Salvador Forquilha, falando na conferência "Desafios para Moçambique", que decorre esta quinta-feira e sexta-feira em Maputo.Forquilha assinalou que, apesar dos discursos triunfalistas das elites políticas sobre a chamada paz efetiva e reconciliação, a realidade mostra que o país ainda tem um longo caminho por percorrer, particularmente no que se refere à reconciliação nacional."Na verdade, em nenhuma parte do mundo a reconciliação se faz de discursos, ela é feita de ações concretas do ponto de vista de construção das instituições", frisou o diretor do IESE, também investigador e académico.Para que o país entre numa estabilidade duradoura, prosseguiu, é necessário que todos os moçambicanos tirem benefícios das oportunidades económicas, sociais e políticas, sem discriminação em função de partido, etnia, região ou raça."O país tem estado a viver de violência em violência, a história do processo político moçambicano nos últimos 50 anos tem sido marcada por violência recorrente", afirmou.A guerra anticolonial de 10 anos que terminou em 1975, a guerra civil de 16 anos encerrada em 1992, os conflitos eleitorais e a violência armada na província de Cabo Delgado, norte do país, marcaram a trajetória do país nas últimas décadas, descreveu Salvador Forquilha.No dia 06 de agosto deste ano, o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) assinaram em Maputo o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional.O pacto foi o terceiro entre as duas partes no âmbito da busca de uma paz durável, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992 e do Acordo de Cessação das Hostilidades em 2014, ambos violados na sequência de diferendos sobre processos eleitorais.