Investigadores da história da luta de libertação dos PALOP reúnem-se em Cabo Verde

A segunda Reunião Metodológica das Comissões de Trabalho para a Elaboração da História da Luta de Libertação dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) decorrerá nos próximos dias 28 e 29 na cidade da Praia, anunciou hoje a organização.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa pela Fundação Amílcar Cabral (FAC), acrescenta-se que investigadores (historiadores, sociólogos, antropólogos) da temática da luta de libertação dos cinco PALOP -- Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe -, assistirão à reunião.

A criação de uma Equipa para a Elaboração da História da Luta de Libertação dos PALOP foi aprovada por unanimidade na Conferência Extraordinária dos chefes de Estado dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa realizada a 27 de Abril de 2021, sob proposta do presidente da Fundação Amílcar Cabral e ex-presidente cabo-verdiano, Pedro Pires, após concertação com o Presidente de Angola, Joao Lourenço.

Na ocasião, o Presidente angolano "assumiu de imediato alocar uma verba substancial para o arranque do projeto", segundo a nota de imprensa enviada à Lusa.

"A decisão decorreu da necessidade de os principais protagonistas dessa História narrarem, em primeira pessoa, a gesta heroica e libertadora de seus povos, visando repor a verdade histórica, a qual vem sendo deliberadamente adulterada nos últimos tempos, na tentativa de branqueamento do que foi o doloroso domínio colonial", justifica a nota de imprensa.

Para o "resgate dessa memória", recorrer-se-á igualmente à recolha de documentação existente em vários arquivos, incluindo em instituições portuguesas, "sobretudo dos arquivos da polícia política", nos espólios de famílias e nos arquivos das organizações partidárias de onde emergiram os Movimentos de Libertação, e nos arquivos pessoais dos vários protagonistas da luta de libertação.

Segundo a FAC, a "produção historiográfica disponível" sobre o tema é ainda "escassa", apesar de algumas iniciativas nacionais e regionais, sobretudo dos centros universitários.

A falta de informação tem ainda "agravante de uma parte significativa da produção dada a estampa se revelar manifestamente tendenciosa, criando um viés histórico que convém ser devidamente esclarecido".

Os objetivos do projeto são "contribuir para uma nova abordagem epistemológica que atualize os conhecimentos sobre a temática" e "contribuir para a preservação, divulgação e conservação da memória da História da Luta de libertação dos PALOP".

No final, o resultado que se pretende é a publicação de três volumes da História sobre a Luta de Libertação Nacional dos PALOP, devendo o 1° volume abarcar o período que vai dos meados do século XIX aos meados do século XX.

O 2.° volume será dedicado à luta armada, nas vertentes clandestina, armada e diplomática e o 3.° volume vai incidir na história da gestão das zonas libertadas pelos movimentos que conduziram a luta pela independência dos PALOP.

A primeira Reunião Metodológica realizou-se em março passado.

Na conferência realizada em abril de 2021, realizada de forma virtual a partir de Luanda, Angola anunciou um milhão de euros para o arranque do projeto.

