Investimento Direto Estrangeiro em Cabo Verde caiu quase 32% em 2020

O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Cabo Verde caiu quase 32% em 2020, para 7.244 milhões de escudos (65,5 milhões de euros), segundo estimativa do banco central cabo-verdiano, consultada esta quarta-feira pela Lusa.

De acordo com dados de um relatório de abril do Banco de Cabo Verde, este valor contrasta com o volume de 10.625 milhões de escudos (96,2 milhões de euros) em 2019 e de 10.048 milhões de escudos (91 milhões de euros) em 2018, apenas em Investimento Direto Estrangeiro o arquipélago.

A maior quebra no IDE em Cabo Verde aconteceu no segundo trimestre de 2020, precisamente o período de maior impacto da pandemia de covid-19, com confinamentos generalizados em todo o mundo.

Cabo Verde garantiu nesse período apenas 1.308 milhões de escudos (11,8 milhões de euros) em IDE.

No histórico do IDE em Cabo Verde, Portugal e Espanha lideram há vários anos.

De acordo com dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a comunidade portuguesa em Cabo Verde desenvolve atividades nas áreas do comércio, incluindo a distribuição alimentar e de bebidas, na hotelaria e restauração, na construção civil e metálica, entre outros.

Os investimentos de Espanha no arquipélago prendem-se sobretudo com o setor das pescas e da hotelaria.