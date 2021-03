Isabel dos Santos denuncia “vingança” de João Lourenço

A empresária angolana Isabel dos Santos acusa João Lourenço, o homem que sucedeu ao seu pai na presidência de Angola, de querer usurpar ilegalmente os seus bens. Garante mesmo ter gravações que provam a verdade desta alegada "campanha política" para destruir o seu vasto império, com interesses em diversas áreas e disseminado por vários países, entre os quais Portugal.A empresária diz ter em sua posse gravações secretas realizadas pela agência privada Black Cube, criada por antigos membros da Mossad, espionagem israelita. Essas gravações "de vídeo e de áudio" mostram alegadamente "antigos altos cargos do governo angolano", entre eles Carlos Saturnino (Sonangol) e o ex-vice-presidente Manuel Vicente, a fazerem revelações sobre "a conspiração do governo angolano para lançar ataques coordenados" para se apossar dos seus bens.A filha de José Eduardo dos Santos diz ainda que o Luanda Leaks foi "um ataque direcionado" contra ela, orquestrado pela espionagem angolana e somente divulgado pelo ‘hacker’ português Rui Pinto. Para esse ataque, Lourenço terá usado, além dos serviços secretos, "um vasto leque de recursos do Estado, incluindo o sistema judicial". Além da "vingança pessoal", essa perseguição terá visado ainda "distrair a opinião pública da corrupção que assola o governo de Loureço".