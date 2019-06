Isabel dos Santos pede mais investimento da Rússia em África

A empresária angolana Isabel dos Santos pediu à Rússia que aumente o investimento em África, destacando as "oportunidades de investimento que existem atualmente no setor privado" no continente africano, "nomeadamente nos setores da energia e infra-estruturas".

Esta mensagem foi transmitida no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, onde a empresária foi oradora num evento que também marcaram presença o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da China, Xi Jinping.

"A barragem da Capanda, em Angola, é um exemplo de um grande investimento da Rússia naquele país, feito em tempo de guerra, e que ainda hoje serve uma importante parte da capital em termos de energia elétrica. Gostaria de ver mais investimento russo como este", disse Isabel dos Santos, citada num comunicado.

Segundo a empresária, o investimento da Rússia em África situa-se nos 17 mil milhões de dólares, um volume bem inferior ao aplicado pela China (120 mil milhões de dólares), e até da Índia, que " em apenas 10 anos, passou de um investimento de 7 mil milhões de dólares para 80 mil milhões de dólares".

Isabel dos Santos assinalou que "há ainda muitas oportunidades de investimento em África", destacando as infra-estruturas, pois "as trocas comerciais entre os países africanos é ainda muito difícil devido às más ligações de vias de transporte", pelo que "é essencial construir um bom mapa de rotas de comércio interno para libertar o potencial africano".

Ontem em St Petersburg, tive a honra de ser convidada a Jantar pelo Presidente Putin, e 50 líderes econômicos mais influentes no mundo, na qualidade de empreendedor líder em África, partilhei a minha visão sobre nosso Continente #entrepeneur pic.twitter.com/qKnElwtHrm — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) 8 de junho de 2019

"Temos um continente com um potencial sem igual. Está na hora de agir, por África", acrescentou.

Além de ser oradora no Fórum, Isabel dos Santos participou ainda num jantar restrito com o presidente Vladimir Putin e 50 líderes empresariais mundiais, "onde foram discutidos assuntos prementes da agenda económica global e aspetos práticos das operações das empresas dos diversos países".