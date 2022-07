Isabel dos Santos retira mobílias da casa do pai em Barcelona

Um áudio, atribuído a um funcionário do governo de Angola, colocado a circular na rede social WhatsApp revela que a filha de José Eduardo dos Santos, Isabel, retirou todo o mobiliário da luxuosa moradia do antigo presidente angolano em Barcelona, Espanha.

"A Isabel [dos Santos] tirou tudo na casa que havia comprado em 2019: Cadeirões, enfeites, a cama em que dormia o pai… Tudo, tudo", refere o funcionário numa mensagem de voz destinada a um "chefe" não identificado.