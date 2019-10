Isabel dos Santos vê Cabo Verde como a "janela do mundo para África"

A empresária angolana Isabel dos Santos afirmou esta quarta-feira, na Praia, que Cabo Verde é "a janela do mundo para África" e identificou a educação e a saúde como áreas atrativas para investimentos futuros.

Isabel dos Santos falava durante a Conferência "Cabo Verde: Desafios do futuro", organizada pela delegação da agência Lusa em Cabo Verde, com o apoio do Governo cabo-verdiano, para debater o futuro da economia cabo-verdiana.

A empresária, que tem investimentos na área das telecomunicações em Cabo Verde, reconheceu que há algum tempo que não visitava este país, onde identificou sinais de desenvolvimento que elogiou.