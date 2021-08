Japão anuncia apoio alimentar de 1,5 milhões de euros em Moçambique

A embaixada do Japão em Moçambique anunciou a entrega de um milhão e meio de euros ao Programa Alimentar Mundial (PAM) em Moçambique para minimizar a insegurança alimentar das comunidades desalojadas pelos ataques armados em Cabo Delgado.

A doação vai servir para comprar peixe enlatado para mais de 25 mil pessoas deslocadas pela violência no norte de Moçambique durante os próximos 12 meses, esclareceu o PAM em comunicado.

"O Governo do Japão está extremamente preocupado com a situação humanitária no Norte de Moçambique", disse Hajime Kimura, embaixador do Japão em Maputo.

O retrato feito pelo PAM continua a ser de alerta.

"As necessidades estão a aumentar, com mais de 800 mil pessoas deslocadas e milhares afetados nas comunidades de acolhimento no norte de Moçambique", disse o diretor adjunto do PAM, Pierre Lucas, esperando que outros doadores "sigam o exemplo japonês".

Os ataques armados por insurgentes desde 2017 em distritos do norte de Cabo Delgado já provocaram mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.