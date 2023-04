Japão anuncia operação para retirar 60 cidadãos do Sudão

O Governo japonês disse esta quarta-feira que vai enviar soldados e um avião para retirar cerca de 60 cidadãos retidos pela intensificação dos combates no Sudão.

"Conseguimos contactar estas 60 pessoas, mas encontram-se numa situação difícil devido à falta de alimentos e água, bem como aos frequentes cortes de energia e ao agravamento da situação, pelo que o Governo está a ajudar o mais possível", disse o porta-voz do Governo nipónico Hirokazu Matsuno numa conferência de imprensa.

A resposta do Governo surge um dia depois de os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 condenarem veementemente os combates no Sudão e apelarem a um cessar-fogo e a um regresso ao diálogo para "restaurar a transição democrática".