Japão entrega ajuda alimentar a Cabo Verde

O Japão entrega esta quinta-feira 617 toneladas de farinha de trigo a Cabo Verde no âmbito da ajuda alimentar atribuída regularmente ao país, anunciou o Governo cabo-verdiano.

"A parcela da ajuda em farinha de trigo é oferecida pelo Japão no quadro do programa KR2022" do apoio alimentar ao país nipónico a outros países, a nível global.

No caso, os acordos são celebrados anualmente através de troca de notas entre os dois governos e a farinha de trigo a entregar esta quinta-feira corresponde a metade do total.

O apoio restante, atribuído em arroz, tem chegada prevista a Cabo Verde entre novembro e dezembro de 2023.

Na segunda-feira, Cabo Verde recebeu outro pacote de ajuda.

A China entregou 1.042 toneladas de arroz, orçadas em 1,2 milhões de euros, para mitigar os efeitos da escalada dos preços e que vão ser distribuídas gratuitamente por instituições sociais e de saúde.

Secas prolongadas, o impacto da pandemia de covid-19, disrupção de cadeias logísticas e a subida de preços associada à guerra na Ucrânia estiveram entre as causas que em 2022 fizeram agravar a insegurança alimentar no país, segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM).

De acordo com aquela agência das Nações Unidas, 46.000 pessoas, cerca de 10% da população, sofreu de insegurança alimentar aguda durante a época de pousio agrícola.