Jay Moreira: "Devo partilhar com quem precisa. Basta um livro, um pegar na mão"

'Veleiro' é o novo single de Jay Moreira, uma melodia que foi oferecida ao cantor por alguém muito especial na sua vida, alguém que o orientou com grande exigência: o seu mestre de capoeira.



Com a melodia composta por quem conhece bem a sua forma de estar e pensar, Jay fez então a letra do tema 'Veleiro'. Enviou depois a música já composta para o seu mestre ouvir.





"Respondeu-me logo de volta e disse-me que estava espetacular, que tinha tocado num ponto importante da sua vida. Ao ouvir as palavra 'mar profundo' sentiu que se estava a afogar e que alguém de repente o puxou para cima. Foi aí que ele percebeu que a letra era para ele, mas ao mesmo tempo é uma letra que fala de pessoas que viajam pelo mundo, que têm algo para mostrar, para dizer. Pessoas que ajudam o mundo a ficar melhor. Ele é uma dessas pessoas", destaca Jay Moreira sobre o seu mais recente trabalho.

Em Cabo Verde, a música foi ouvida e Jay foi convidado a gravar um videoclipe. Viajou para a sua terra natal e durante uma semana gravou no mar da Cidade Velha. "Passei mal. No mar, imagina, a balancear. Mas para mim foi o melhor cenário para representar esta música. Os pescadores ajudaram com o bote, até podia ser um veleiro, mas um bote serviu", explica o cantor, para quem o tema transmite sabedoria, informação e solidariedade.



"Tudo o que eu tenho não pode ficar só para mim. Devo partilhar com toda a gente que realmente precise. Basta um livro. Basta um pegar na mão", conclui o músico.