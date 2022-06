Jenifer Solidade apresenta 'Tanha', a mulher de 'Jack'

Jenifer Solidade atua em Lisboa esta sexta-feira, no B.Leza. Terá como base o EP gravado recentemente, 'Tanha'. São quatro composições da cantora e mais dois temas assinados por Hernâni Almeida e Nelo. Com ritmos mais quentes no tema 'Ginga da Boa', ou mais suaves como na morna 'Lua'.

Foi na ilha do Sal que a cantora começou a dar nas vistas no Hotel Odjo d'Água, através dum convite de Patone Lobo e Mirri Lobo. Tinha na altura dezoito anos e foi conhecendo e dividindo o palco com artistas conceituados, como Mayra Andrade, Nancy Vieira ou Paulo Gonzo. Esteve mais tarde a trabalhar em Lisboa a convite de Tito Paris. Na capital portuguesa esteve cinco anos.





Não se ficou pela música tradicional cabo-verdiana, o jazz continua a ser uma base importante na sua música. Voltou para o Mindelo, onde prossegue a sua carreira, mas foi ainda em Lisboa que surgiu a ideia do tema que lhe abriu muitas portas, o 'Jack'."Um dia, no Bairro Alto, estava a cantar o 'Hit the Road Jack' e esqueci-me da letra. Por sorte apareceu um amigo que já não via há uns anos e então comecei a improvisar em crioulo. Fiz a minha versão do 'Jack', baseado em histórias familiares. O meu pai era um ´Jack'", afirma a cantora, que aproveitou a pandemia para dar mais atenção à sua faceta de compositora. O resultado foi o EP 'Tanha'."Tanha é a mulher do Jack. A outra parte da vida do Jack. Dei comigo a pensar como seria a vida dele confinado, sem sair de casa, uma vez que gostava de estar na rua", conclui Jenifer Solidade.