João Lourenço apela à união e deixa mensagem de esperança nas comemorações da Independência em Angola

O presidente de Angola, João Lourenço, deixou esta quarta-feira uma mensagem de confiança e esperança para todos os angolanos nas celebrações do dia da Independência do país.João Lourenço sublinha que Angola está a "consolidar as bases de um verdadeiro Estado Democrático de Direito e de uma verdadeira economia de mercado, onde o sector empresarial privado tem um papel de destaque na criação de riqueza nacional e oferta de postos de trabalho". O presidente angolano reforça que a corrupção e o compadrio têm "cada vez menos oportunidade de continuar a reinar no país".Sem esquecer o impacto da pandemia de Covid-19, João Lourenço atacou quem se tenta aproveitar do momento frágil para tirar proveito político da situação que está a afetar as vidas angolanas. "As medidas que o Executivo determinou no Decreto Presidencial em vigor visam salvar as vidas dos angolanos e, portanto, devem ser acatadas pelos cidadãos", esclareceu o presidente angolano. Recorde-se que Angola suspendeu o sistema de ensino e limitou a atividade comercial, impondo limites à livre circulação pelo país. O presidente angolano agradeceu ainda o esforço de todos os trabalhadores do sector da Saúde pelos esforços desenvolvidos durante esta fase difícil.João Lourenço deixou mensagens de agradecimento e apoio para grande parte dos profissionais angolanos, entre órgãos de Defesa e Segurança, pilotos da TAAG e da Força Aérea Nacional, trabalhadores das Artes e Cultura e até jornalistas.O presidente de Angola deixou ainda uma mensagem particular para os jovens angolanos e apelou à união de todos os angolanos "de Cabinda ao Cunene".