João Lourenço celebra conquista do ‘penta’ em Angola

O Presidente angolano, João Lourenço, celebrou esta segunda-feira a vitória do MPLA nas eleições gerais da semana passada, manifestando “orgulho e satisfação” pela reeleição e maioria absoluta e relativizando aquele que foi o pior resultado de sempre do partido governamental. “O que dirá a oposição, que perde há cinco eleições? Nós ganhámos o ‘penta’ e isso merece, no mínimo, cinco garrafas de champanhe”, afirmou.









Discursando ao país após a Comissão Nacional Eleitoral ter confirmado os resultados definitivos das eleições, que dão 51,17% dos votos ao MPLA e 43,95% à UNITA, Lourenço mostrou-se “satisfeito” com a vitória, embora reconhecendo que os resultados ficaram aquém das expectativas. “Qualquer concorrente não só quer mais, como quer tudo. Mas a vida não é assim. Respeitamos a vontade do povo”, disse o Presidente angolano, assegurando que o MPLA venceu as eleições “de forma inequívoca”. Lourenço garantiu ainda que o MPLA “tem legitimidade para governar sozinho” e descartou a formação de uma eventual “geringonça” com outros partidos.

Minimizando as queixas da UNITA sobre a contagem dos votos, o Presidente angolano lembrou que a oposição pode “recorrer às instituições adequadas para fazer a contestação”, adiantando que “a Lei prevê essas situações”. Lourenço frisou também que a comunidade internacional reconheceu que as eleições foram “livres, justas e transparentes”, o que considerou “uma vitória para Angola”.









Leia também João Lourenço: "É com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje a vitória do MPLA" Ativistas denunciam perseguições e detenções arbitrárias

Ativistas da Sociedade Civil Contestatária denunciaram esta segunda-feira“perseguições e detenções arbitrárias” no período pós-eleitoral em Angola, principalmente na capital, Luanda, e nas regiões do Uíge, Malanje e Benguela, incluindo situações em que a polícia usou tiros para o ar para dispersar grupos que pretendiam “exigir verdade eleitoral”. Os ativistas lamentaram ainda terem sido impedidos pela polícia de realizar uma conferência de imprensa em Luanda, esta segunda-feira de manhã.

O chefe de Estado prometeu ainda "continuar a trabalhar para o bem-estar dos angolanos", nomeadamente, através da execução de um conjunto de reformas "para dar a todos o futuro que merecem".

PORMENORES

Votos reclamados

O MPLA arrecadou mais de metade dos votos reclamados, segundo a ata final das eleições aprovada esta segunda-feira pela CNE. Dos 11 153 votos reclamados, 7925 foram atribuídos ao partido governamental, 2935 foram para a UNITA e os restantes para os outros partidos.





Detidos foram ouvidos



Um grupo de 35 pessoas detidas nos últimos dias em Luanda por “desacatos” começou esta segunda-feira a ser ouvido no Tribunal da Comarca de Luanda, num processo sumário. A maioria recusa ser ativista ou estar ligada a partidos da oposição e queixa-se de detenção arbitrária e das más condições nos centros de detenção.







Líder da UNITA admite contestação nas ruas e alerta contra repressão



O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, admitiu que o povo poderá sair à rua para contestar os resultados eleitorais, responsabilizando o Governo por qualquer situação de violência que venha a ocorrer. O direito à manifestação “é um direito constitucional que não pode ser reprimido”, frisou em entrevista à CNN Portugal, admitindo “recorrer à Justiça internacional” se a Justiça angolana não der razão às reclamações do partido.