João Lourenço: "É com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje a vitória do MPLA"

O presidente de Angola, João Lourenço, reagiu esta segunda-feira à vitória nas eleições angolanas e assegurou que "é com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje a vitória do MPLA".João Lourenço afirmou que "a vontade soberana do povo angolano" conferiu ao partido a possibilidade de governar Angola com maioria absoluta, e garantiu que irá "continuar a trabalhar para o bem estar dos angolanos"."É o momento de continuar a executar um conjunto de reformas para dar a todos os angolanos o futuro que merecem", disse o presidente angolano."Serei o presidente de todos os angolanos e é o meu compromisso trabalhar para que todos os angolanos tenham a mesmas oportunidades de prosperar", afirmou, realçando que este "é o momento de abrir as portas às oportunidades dos nossos jovens".João Lourenço realçou que a comunidade internacional reconheceu "estas eleições como livres, justas e transparentes".