João Lourenço enaltece relações com Portugal e felicita Marcelo no 10 de Junho

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, felicitou este sábado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo e o povo português, pela celebração do Dia de Portugal.Em comunicado o presidente angolano refere que as relações entre os dois países "têm uma dinâmica que se exprime a cada momento por via do intercâmbio constante que se desenvolve ao nível institucional, empresarial, académico, científico e cultural"."Tenho a certeza de que o contacto ao mais alto nível entre os nossos países, que ocorrem com uma saudável frequência, ajudarão a criar bases sobre as quais assentam no presente e no futuro, a concretização de iniciativas que impulsionarão o desenvolvimento e o progresso das nossas duas nações", acrescenta.