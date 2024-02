João Lourenço exorta Rui Falcão a iniciar preparação de Angola para a CAN2025

O presidente angolano, João Lourenço, exortou esta quinta-feira o novo ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, a começar a preparar a participação da seleção angolana de futebol na Taça das Nações Africanas de 2025, em Marrocos.

O chefe de estado angolano, que reagiu por altura da cerimónia de tomada de posse do ministro, disse esperar pela melhoria dos quartos de final alcançados pelos angolanos na CAN2023, que se disputou na Costa do Marfim, em 2024.

"Esperamos bons resultados nos anos que se avizinham. Temos dentro de exatamente um ano o desafio do CAN, que está aí a chegar. É agora que nós nos devemos começar a preparar, não só para o apuramento, como para fazermos um resultado melhor do que aquele que fizemos este ano na Costa do Marfim", disse.

O governante angolano apelou ainda à preservação e gestão das infraestruturas angolanas.

"Agradecemos que, no que diz respeito ao desporto, preste atenção particular à manutenção e gestão das infraestruturas desportivas, à formação e ao desporto escolar", afirmou.

Angola atingiu os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2023), fase em que perdeu por 1-0 diante da Nigéria, de José Peseiro, em Abidjan.