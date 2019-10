João Lourenço fala à população com protesto marcado para a Assembleia Nacional

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, dirige-se hoje à população discursando sobre o Estado da Nação na Assembleia Nacional, no início do ano parlamentar, um momento que pode ser ensombrado por protestos de ativistas contra o desemprego.A chegada de João Lourenço à Assembleia Nacional, em Luanda, está marcada para as 10h50, devendo a abertura da reunião plenária solene da 3.ª sessão legislativa da IV Legislatura acontecer pelas 11h00 (a mesma hora em Lisboa).João Lourenço dirige a sua mensagem sobre o Estado da Nação ao país, logo após a abertura da sessão pelo Presidente da Assembleia Nacional Fernando Dias dos Santos.Um grupo de jovens ativistas contra o desemprego promete levar as suas reivindicações até à porta da Assembleia Nacional, à mesma hora.O movimento contesta as políticas públicas de empregabilidade e quer exigir ao chefe de Estado o cumprimento da promessa eleitoral de criação de 500 mil empregos.A manifestação deverá ser frustrada pela Polícia Nacional que já avisou que vai recorrer a "toda a legitimidade para garantir que não haja perturbação da ordem e tranquilidade públicas".A lei angolana determina que só podem realizar-se cortejos e desfiles após as 19:00, nos dias úteis, e impõe aos manifestantes uma distância mínima de 100 metros dos órgãos de soberania, como a Assembleia Nacional.