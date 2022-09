João Lourenço já tomou posse como presidente de Angola. Foi proferido um juramento em que se pôde ouvir de João Lourenço: "ao tomar posse juro por minha honra desempenhar com dedicação as funções de que sou investido (...) cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do país (...) defender a unidade da nação, a paz e a unidade territorial do país bem como a do Estado e o progresso social de todos os angolanos".A cerimónia acontece na Praça da República, no centro de Luanda e Marcelo Rebelo de Sousa está presente.João Lourenço discursou na cerimónia solene de investidura para um novo mandato do Presidente da República e começou por dizer que os desfavorecidos serão uma preocupação, bem como os trabalhadores e os jovens.O novo presidente quer "fazer com que a economia permita garantir um salário mínimo que dê para pagar bens essenciais de consumo".João Lourenço enumera uma série de programas de assistência social aos quais pretende que o novo executivo dê continuidade. Compromete-se ainda a atender à "luta pela igualdade de género, em que a mulher possa ocupar cargos públicos, de liderança e no Estado". João Lourenço acrescenta, "prestaremos atenção especial à formação académica e profissional para os jovens estarem preparados para o mercado profissional, cada vez mais exigente e competitivo".O discurso continuou com a ideia de "trabalhar na educação das pessoas para mudar o paradigma" e de "governar contando com os deputados, as ONG's, as classes profissionais, os sindicatos (...)".Houve tempo para mencionar assuntos como a proteção de espécies animais, a produção de hidrogénio verde e a guerra na Ucrânia.