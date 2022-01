João Rendeiro já chegou ao tribunal para a primeira audiência sobre a extradição

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro regressa hoje ao tribunal de Verulam para o início do julgamento do processo de extradição para Portugal, após alguns dias marcados por problemas de saúde.

O ex-banqueiro teve febre e foi visto na quarta-feira por uma enfermeira na prisão de Westville, em Durban, África do Sul, segundo a advogada June Marks, que criticou a ausência de uma assistência médica mais abrangente por parte das autoridades locais, face à existência de um problema de coração.

A advogada de defesa contou ao CM que o pedido formal de extradição será hoje entregue ao juiz. No entanto, não é expectável, segundo a defesa, que o juiz decida hoje se valida ou não o processo. A defesa diz que está tudo muito atrasado e que até o Ministério Publico ainda não conseguiu analisar tudo o que foi enviado pelas autoridades portuguesas.



"O juiz não pode tomar uma decisão hoje. Só hoje irá receber os documentos. Para além disso já foram detetados erros", disse June Marks ao Correio da Manhã.



Advogada diz que vai avançar com uma denúncia às Nações Unidas sobre as condições de higiene e segurança da prisão de Westville.

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville. O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP.