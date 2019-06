Jogo de futebol entre Angola e Guiné-Bissau em Portugal antecipado para 8 de junho

O jogo entre Angola e Guiné-Bissau de preparação para a Taça Africana das Nações (CAN) de futebol de 2019, previsto para 10 de junho, foi antecipado para o dia 08, disse esta terça-feira à Lusa o selecionador guineense."O jogo com Angola foi antecipado para 08 de junho e vai decorrer no Estádio 25 de Abril, em Penafiel, às 17h00", afirmou Baciro Candé, que está a orientar um estágio da seleção guineense naquela cidade portuguesa.A seleção da Guiné-Bissau iniciou o estágio de preparação em 26 de maio e tem treinado todas as tardes no Estádio 25 de abril com um grupo de 29 pré-convocados, a maior parte dos quais a jogar em Portugal.Na CAN2019, que vai decorrer no Egito entre 21 de junho e 19 de julho, a Guiné-Bissau está no grupo F e estreia-se na competição a 25 de junho, contra os Camarões, jogando depois, no dia 27, com o Benin, e em 02 de julho, com o Gana.