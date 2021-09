Jogo do Mundial 2022 entre Guiné e Marrocos adiado após tentativa de golpe de estado em Conacri

O jogo entre as seleções de futebol da Guiné-Conacri e Marrocos, de qualificação para o Mundial2022, que deveria ser disputado na segunda-feira, foi adiado para data a definir, devido à tentativa de golpe de estado em Conacri.

"A atual situação política e de segurança na Guiné-Conacri é bastante volátil e está a ser monitorizada de perto por FIFA e Confederação Africana de Futebol (CAF). Para assegurar a segurança de todos os jogadores e árbitros, FIFA e CAF decidiram adiar o jogo. Mais informações sobre a nova data vão ser disponibilizadas brevemente", informou o organismo regulador do futebol mundial, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.

Guiné-Conacri e Marrocos, do médio benfiquista Adel Taarabt, deveriam medir forças na segunda-feira, às 17:00, no Estádio Général Lansana Conté, em Conacri, em jogo da segunda jornada do grupo I da zona africana de qualificação para o Mundial2022.

Durante a tarde, um funcionário da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) informou a agência noticiosa francesa AFP que a comitiva daquele país norte-africano estava "segura e alojada num hotel, que se localiza um pouco longe da zona de tensão".

"As autoridades marroquinas estão a trabalhar para evacuar a equipa este domingo. Um avião já está no aeroporto para essa operação", adiantou Mohamed Makrouf, depois de uma tentativa de golpe de estado na capital da Guiné-Conacri liderada pelos militares locais.

Tiros de armas automáticas foram ouvidos esta manhã no centro de Conacri, onde estão localizados o palácio presidencial, as instituições e os escritórios comerciais, tendo sido visíveis muitos soldados nas ruas, de acordo com relatos de várias testemunhas à AFP.

As forças especiais da Guiné-Conacri afirmaram este domingo ter capturado o presidente Alpha Condé, dissolvido as instituições e o Governo e encerrado as fronteiras, num vídeo enviado à AFP, enquanto o Ministério da Defesa diz ter repelido a tentativa de golpe.

Nos últimos meses, a Guiné-Conacri, país da África Ocidental que faz fronteira com a Guiné-Bissau e é um dos mais pobres do mundo, apesar de ter consideráveis recursos, encara uma profunda crise política e económica, agravada pela pandemia de covid-19.

O presidente Alpha Condé, de 83 anos, foi reeleito no ano passado para um terceiro mandato, considerado inconstitucional pela oposição, gerando meses de tensão e dezenas de mortes num país acostumado a confrontos políticos sangrentos.

