Jornalista angolano José Xavier encontrado morto em casa

O antigo jornalista angolano José Xavier, que se encontrava na reforma desde 2015, foi encontrado morto na quarta-feira, na sua residência nos arredores da cidade do Uíge, norte de Angola, noticiou esta quinta-feira a agência Angop.Segundo a agência noticiosa angolana, de que José Xavier foi diretor de informação, os pormenores da morte do jornalista, de 65 anos, estão por esclarecer e o caso está a ser alvo de perícias pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).O funeral de José Eduardo Oliveira Xavier, natural do Cuimba, município homónimo na vizinha província do Zaire, onde nasceu em 15 de julho de 1958, realiza-se na sexta-feira, no cemitério municipal da cidade do Uíge.Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Beira Interior, na Covilhã (Portugal), José Xavier ingressou na Angop em 01 de abril de 1982, depois de, entre 1976 e 1979, ter exercido a profissão de professor na cidade do Uíge.José Xavier desempenhou, entre outros cargos, as funções de delegado da agência nas províncias do Moxico e do Uíge, diretor da Comunicação Social nesta última, além de diretor de informação e assessor na sede da empresa, em Luanda.