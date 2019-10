Um júri marroquino condenou uma jornalista e o noivo na passada segunda-feira, por terem tido relações sexuais antes de serem casados e por terem realizado uma interrupção voluntária da gravidez da mulher. A sentença foi aplicada ao casal e ao médico que fez o aborto.

Hajar Raissouni, uma jornalista do jornal independente Akhbar Al Yaoum, e o noivo, Rifaat al-Amin, foram detidos à saída de uma consulta de ginecologia em Rabat, Marrocos, a 31 de agosto.

O casal negou ter feito um aborto e disseram que o médico, Jamal Belkeziz, estava a acompanhar a mulher de 28 anos devido a um coágulo sanguíneo.

O júri sentenciou os noivos a um ano de prisão e o médico a dois anos. Os restantes envolvidos, incluindo funcionários que auxiliaram durante o procedimento, tiveram pena suspensa.

De acordo com o The New York Times, os críticos associam o julgamento à perseguição que existe no país a jornalistas que criticam o governo.

Enquanto jornalista, Raissouni escreveu sobre os direitos humanos, política e deu cobertura a manifestações na zona de Rif, no norte do país, que resultaram em centenas de detenções.

O caso da jovem gerou controvérsia e uma onda de criticas que pedem maior liberdade de imprensa e revisão do código penal conservador do país.