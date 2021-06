Jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau ensina sociedade guineense a comer bem há 27 anos

A jornalista Conceição Ramos da Radiodifusão Nacional (RDN) da Guiné-Bissau, que está há 27 anos no ar com um programa sobre culinária guineense, alerta que os cidadãos estão a comer mal, o que provoca o aumento de doenças.

Conceição Ramos tem esta convicção a partir das pesquisas que faz para um programa emitod pelas antenas da RDN, há 27 anos, onde apenas fala da culinária guineense, mostrando "os sabores e os pratos genuínos" do país.

A jornalista, de 59 anos, promoveu, no último fim de semana, a exposição "Fala de Bianda" ('A Voz da Comida') em que apresentou pratos típicos da Guiné-Bissau, "coisas que já não se comem" ou que "os mais novos nem conhecem", disse.

Por exemplo, Conceição Ramos mostrou a lapa, um bolo caseiro feito com arroz e frito com óleo de palma, para o pequeno-almoço, onde também, disse, se comia a mandioca, batata-doce, feijão, abóbora, tudo fervido com óleo de palma ou misturado com leite da vaca.

Hoje, explicou, as crianças em idade escolar comem iogurte, pão com ovo, com mortadela ou com a 'corned beef' (carne de vaca enlatada) e sumos com conservantes, o que, disse, "faz muito mal à saúde".

Como consequência, notou a jornalista, a Guiné-Bissau regista um aumento de casos de diabetes, pressão arterial alta e colesterol mau, também porque se come muito arroz importado, deixando de lado o mesmo cereal produzido no país.

Conceição Ramos acredita que além de uma má alimentação, os guineenses comem muito à base da cozinha de países vizinhos, que salientou, "é feita com muito óleo alimentar".

A provar que a gastronomia guineense "é rica", a jornalista expôs 'pizza', bife e musse feitos à base do caju, principal produto agrícola e de exportação do país, como ainda mostrou ser possível cozinhar alface para fazer o "djambó" - um caldo típico da Guiné-Bissau.

Quase na pré-reforma e após 27 anos com o programa sobre a culinária no ar, a jornalista pretende abrir uma escola na sua casa, quando deixar a RDN, para ensinar a cozinhar os pratos típicos guineenses, como também terminar um livro sobre a mesma matéria.

Conceição Ramos quer "deixar um legado" sobre o seu programa, mas também reunir o trabalho de pesquisa sobre os "pratos genuínos" da Guiné-Bissau e exorta o Governo a ajudar na preservação desse património do país.