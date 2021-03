Jornalista guineense espancado em pleno exercício da profissão na Guiné-Bissau

O jornalista guineense Adão Ramalho, da rádio Capital FM, foi esta sexta-feira espancado no momento em que fazia a cobertura da chegada do líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingo Simões Pereira, ao país.

À Rádio França Internacional (RFI), o jornalista denuncia a tentativa de sequestro que resultou numa agressão e explica o que aconteceu: "Estávamos na comitiva da recepção do líder do PAICG a fazer cobertura jornalística. No nosso carro estavam mais duas pessoas, um motorista e outro colega e no hotel império fomos intercetados por seguranças que nos disseram que não podíamos regressar à sede do PAIGC", contou.

Adão Ramalho tem vindo a ser ameaçado nos últimos anos e garantiu que este se tratou de um ato premeditado.



"Quando saí do carro apareceu um segurança, mas notava-se a presença de uns quinze homens armados à paisana. Foi assim que me tiraram do carro. Foi uma tentativa de rapto e como houve resistência levei com um murro na cara e acabaram por desistir, concluiu.

A Rádio Capital FM denunciou a agressão ao seu jornalista em pleno "exercício da profissão" e manifestou "total solidariedade". A emissora vai "reportar os incidentes às entidades responsáveis pela segurança dos jornalistas, exigindo que sejam apuradas responsabilidades".

Também o líder do PAIGC, Domingo Simões Pereira, repudiou a agressão.



"Não posso admitir aquilo que vi hoje, fui testemunha ocular da forma desumana como foi agredido o jornalista Adão Ramalho", afirmou Domingos Simões Pereira.

Esta é a segunda agressão contra jornalistas registada esta semana em Guiné-Bissau. O presidente da Guiné-Bissau visitou esta sexta-feira o Senegal, onde se encontrou com o homologo Macky Sall. No final do encontro, Umaro Sissoko Embaló lamentou os episódios de violência que abalaram o país nos últimos dias.