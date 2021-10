Jornalista guineense premiada com trabalho de investigação sobre controlo fronteiriço

A jornalista guineense Laércia Insali ganhou o prémio do melhor trabalho de investigação, num concurso da agência de notícias britânica Reuters, com um olhar sobre o descontrolo das fronteiras do país, disse esta segunda-feira à Lusa a própria profissional.

Aluna de jornalismo na Universidade Lusófona de Bissau e já colaboradora de uma agência de notícias na Guiné-Bissau, a CAP GB, Insali, de 22 anos, viu o seu trabalho premiado num concurso em que participaram também jornalistas de Angola, Cabo Verde e Moçambique.

A jovem jornalista investigou as razões que levam o Estado guineense a "perder avultadas somas em dinheiro" nos postos de fronteira comum com países vizinhos, Senegal e a Guiné-Conacri, e concluiu que "há um descontrolo total".

Laércia Insali, antiga estagiária na rádio Bombolom FM (estação privada), tomou como caso de estudo o processo de comercialização da castanha de caju na Guiné-Bissau, principal produto agrícola e de exportação do país.

A jornalista entrevistou responsáveis de empresas de exportação do caju, líder dos agricultores, agentes de fiscalização, agência de regulação do caju e ainda falou com os habitantes das zonas fronteiriças da Guiné-Bissau com os dois países vizinhos.

"Constatei que falta uma organização interna, o que faz com que haja uma acentuada perda de receitas, avultadas somas, que poderiam reverter para o Estado", lamentou Laércia Insali.

A jornalista concluiu que os agentes de fiscalização nos postos fronteiriços são recrutados sem que antes tenham passado por uma formação específica sobre o seu trabalho e ainda notou que, "muita das vezes", não recebem salário pelo serviço que prestam ao Estado.

"Isso facilita muito fechar os olhos perante situações ilícitas", observou Laércia Insali.

A somar àquelas situações, sublinhou Insali, o baixo preço do caju no mercado guineense faz com que o agricultor prefira vender o produto no Senegal ou na Guiné-Conacri, mesmo que seja através do contrabando, disse a jornalista.

Como recompensa pela vitória no concurso da Reuters, a jornalista guineense recebeu um valor monetário, que a própria preferiu não revelar.