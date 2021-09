Ex-presidente de Angola vivia em Barcelona numa casa que vale 6 milhões de euros . As saídas de casa praticamente não acontecem depois de ter rebentado o escândalo do "Luanda Leaks".

José Eduardo dos Santos vai regressar a Angola. O antigo presidente do país irá aterrar esta terça-feira no aeroporto de Luanda. A informação foi confirmada ao Negócios por fonte ligada ao Governo O ex-presidente da República ausentou-se do país em abril de 2019 e ao longo dos dois últimos anos tem permanecido quase sempre em Barcelona. A exceção foi uma estada no Dubai, entre dezembro de 2020 e abril de 2021, a qual serviu para dar apoio à filha primogénita, Isabel dos Santos, após esta ter pedido o marido, Sindika Dokolo, num acidente de mergulho. José Eduardo dos Santos marca o fim de um exílio autoimposto , uma condição extensiva a outros membros da família.