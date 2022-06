José Eduardo dos Santos continua internado e ligado às máquinas em Barcelona

A informação divulgada pela família não deixa margem para dúvidas quanto à gravidade da situação. José Eduardo dos Santos, de 79 anos, permanecia, esta sexta-feira, internado nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar de Barcelona, Espanha, onde tem sido tratado a um cancro nos últimos anos, "sedado e ligado a aparelhos médicos", conforme fonte familiar confirmou à agência espanhola Efe. "Desta vez é mesmo grave", acrescentava um elemento do MPLA, o partido do antigo presidente de Angola, citado pelo jornal online Observador.A empresária Isabel dos Santos, uma das filhas de ‘Zédu’, como Eduardo dos Santos é tratado pelos angolanos, foi esta sexta-feira vista a entrar no Centro Médico Teknon, e aí permaneceu cerca de meia hora. A unidade de saúde de luxo está, desde 2006, encarregue de realizar exames médicos regulares e de tratar o ex-governante, segundo a própria clínica já havia confirmado, em maio, por ocasião de uma outra hospitalização.Também a mulher do antigo líder, Ana Paula dos Santos, que não vive com Eduardo dos Santos desde que este deixou o poder, em 2017, foi vista em Barcelona. O mesmo aconteceu com a outra filha, Welwitschea José dos Santos, conhecida como ‘Tchizé’ dos Santos, a residir fora de Angola e que perdeu o mandato de deputada do MPLA em 2019, no que considera ser uma guerra com o atual Presidente, João Lourenço.Em maio, a comunicação social angolana noticiou o agravamento do estado de saúde do antigo Chefe de Estado, o que terá provocado divergências entre familiares e o regime de Angola. Na ocasião, ‘Tchizé’ falou em "abusos" e ingerência externa. Esta sexta-feira, João Lourenço telefonou a Ana Paula dos Santos para se inteirar do estado de saúde, num "gesto de solidariedade", o que foi tornado público através de uma nota divulgada pela Presidência.José Eduardo dos Santos nasceu a 28 de agosto de 1942 em Luanda, Angola. O mais célebre dos Van Dunem – nome do meio, que herda de um ramo familiar iniciado por um mercador holandês – juntou-se ao MPLA quando este foi constituído, em 1956. Com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, foi nomeado ministro das Relações Exteriores e, em 1979, eleito Presidente da República Popular de Angola. José Eduardo Van Dunem dos Santos manteve-se no poder até 2017, num percurso marcado por constantes acusações de corrupção e desvio de recursos do petróleo, em grande parte proveniente do enclave de Cabinda.