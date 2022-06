O ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, encontra-se internado nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar em Barcelona, cidade espanhola onde tem residido nos últimos tempos.

A decisão foi motivada por um deterioramento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e a sua situação é considerada muito grave, de acordo com o Jornal de Negócios.Há cerca de um mês chegou a correr o rumor de que Eduardo dos Santos tinha falecido. Nessa mesma ocasião foi noticiada uma desavença entre a mulher do ex-Presidente angolano, Ana Paula dos Santos, e as filhas daquele, em particular Tchizé dos Santos e Isabel dos Santos.