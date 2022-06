José Eduardo dos Santos internado num dos melhores e mais caros hospitais do mundo

José Eduardo dos Santos permanece internado em Barcelona, Espanha, num estado de saúde que a família considera "estável" e em coma induzido. A informação foi prestada por um familiar do antigo presidente de Angola à rádio Voice of America (VOA). Eduardo dos Santos, que terá sofrido uma paragem respiratória – e segundo algumas informações também um ataque cardíaco – está hospitalizado no "Teknon", uma das melhores unidades de saúde do mundo localizada na capital catalã.Segundo a VOA, que cita a revista britânica de turismo médico IMTJ, o Hospital Teknon de Barcelona foi considerado em 2019 a melhor unidade internacional enquanto a revista Newsweek, citada pela mesma rádio, lhe atribui o mesmo galardão em 2021.Já o site Metour, especializado na análise de hospitais no mundo, revela que em 2019 uma primeira consulta no Teknon custava pelo menos 550 dólares americanos (cerca de 520 euros) e a hospitalização era superior a 800 dólares (pouco mais de 750 euros) por dia.