Foi com “um sentimento de grande dor e consternação” que a Presidência angolana comunicou o falecimento do homem que liderou os destinos do país durante 38 anos, entre 1979 e 2017. Eduardo dos Santos vivia há vários anos em Barcelona, onde recebia acompanhamento médico devido a um problema oncológico. O comunicado da Presidência refere que o óbito ocorreu “após prolongada doença”, mas a família confirmou na semana passada que Eduardo dos Santos foi internado na sequência de uma queda em casa.

Os últimos dias de vida do ex-Presidente ficaram marcados pelas acusações das filhas Isabel e Tchizé dos Santos à mulher do ex-Presidente, Ana Paula dos Santos, aos médicos e o Estado angolano, que acusam de “apressar” a morte do pai. Na semana passada, Tchizé tinha mesmo apresentado queixa na polícia espanhola por “alegada tentativa de homicídio” e esta sexta-feira, horas após a morte do pai, exigiu que o corpo fosse autopsiado antes de ser transladado para Angola, onde deverão decorrer as cerimónias fúnebres. O sucessor, João Lourenço, decretou sete dias de luto nacional e nomeou uma comissão com 11 ministros e a governadora de Luanda para preparar as exéquias.

Funeral em Luanda não é consensual







As filhas do ex-PR estão contra a realização do funeral em Luanda porque não querem regressar ao país devido aos processo judiciais de que são alvo.

Protestos nas ruas após a morte



Tchizé publicou vídeos que mostram protestos em Luanda contra a morte de Eduardo dos Santos. “Mataram o nosso pai, mataram o Zedú”, gritam os manifestantes.



Cinco mulheres e oito filhos

José Eduardo dos Santos foi casado cinco vezes e teve oito filhos. As mais conhecidas são as filhas mais velhas, as empresárias Tchizé e Isabel dos Santos. Esta última chegou a ser considerada a mulher mais rica de África antes de ver grande parte dos seus bens congelados e deixar o país por suspeitas de corrupção. Outro filho, José Filomeno ‘Zenú’ dos Santos, foi condenado por desviar 500 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, cargo no qual foi colocado pelo pai. Aguarda em liberdade o recurso que interpôs.