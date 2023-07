O MPLA recordou este sábado José Eduardo dos Santos, que morreu há um ano, elogiando o seu contributo e apelando para que os angolanos transformem a data numa “jornada de reflexão”.Numa declaração a propósito do primeiro aniversário da morte do ex-Presidente angolano, que esteve 38 anos à frente dos destinos do país, o Comité Central do MPLA prestou tributo ao ex-chefe de Estado “por tudo quanto fez pelo engrandecimento do partido e da nação”. Eduardo dos Santos morreu em Espanha, aos 79 anos.