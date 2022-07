O antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que faleceu no passado dia oito em Barcelona, Espanha, não deixou testamento, dificultando a tarefa da Justiça espanhola na batalha legal que envolve o Governo angolano e a família pela custódia do corpo.









“Não existe testamento, isso já foi confirmado pelos familiares e pelo chefe da escolta, com quem confidenciou nos últimos 33 anos”, disse fonte próxima do processo à Agência Lusa, adiantando que o ex-Presidente era uma pessoa “pragmática” e “terá dado a cada um dos filhos o que achava que cada um devia ter”, chamando “cada um a seu tempo”. “Cada um dos filhos sabe perfeitamente o que ele deixou”, afirmou a mesma fonte, admitindo, porém, que “ainda muita água vai correr debaixo da ponte” por Eduardo dos Santos não ter deixado por escrito a sua última vontade.

A inexistência de um testamento oficial poderá acentuar ainda mais as divisões na família do ex-Presidente, que disputa em tribunal a custódia do seu corpo. A mulher, Ana Paula dos Santos, e os três filhos que teve com o ex-Presidente, apoiados pelo Governo angolano, pretendem que o corpo seja sepultado em Luanda, enquanto os filhos mais velhos, de anteriores casamentos, opõem-se à entrega do corpo à viúva e à realização de um funeral de Estado em Angola. Uma possível solução de compromisso foi avançada esta semana através de uma carta em que os filhos mais velhos do ex-Presidente admitem aceitar que o funeral do pai seja realizado em Luanda mas só após as eleições de agosto, além de solicitarem uma amnistia geral. No entanto, uma das filhas do ex-Presidente, Tchizé dos Santos, garantiu que não assinou qualquer documento e demarcou-se da solução defendida pelos irmãos.