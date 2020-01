Jovem de 14 anos detido por furtar 26 computadores de escola em Angola

Um adolescente angolano, de 14 anos, acusado do furto de 26 computadores numa escola, foi detido no município de Porto-Amboim, província do Cuanza Sul, em Angola, informou esta terça-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC) local.

Segundo o porta-voz do SIC no Cuanza Sul, Domingos Chitonga, a detenção do menor ocorreu na segunda-feira, tendo os computadores, pertencentes a uma escola do ensino primário, sido recuperados quando o acusado negociava a sua venda.

Domingos Chitonga, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, informou que os 26 computadores furtados da escola 14 de Abril fazem parte do projeto académico "Meu Kamba".