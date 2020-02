PJ detém jovem suspeito de tráfico de drogas de alto risco em Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira a detenção na ilha do Sal de um jovem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas de alto risco, tendo ainda apreendido cocaína na operação.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi concretizada no sábado por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal, na sequência do cumprimento de mandados de busca à residência do suspeito, na cidade de Santa Maria.

A PJ não especificou a quantidade de cocaína apreendida durante a operação.

Presente no domingo a primeiro interrogatório judicial, o suspeito, a quem é "imputado a prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco", ficou em prisão preventiva.

Um outro homem, de 32 anos, também residente na ilha do Sal e igualmente suspeito de um crime de tráfico de drogas de alto risco, foi detido na sexta-feira para o tribunal alterar as medidas de coação anteriormente aplicadas, passando a prisão preventiva.

Segundo a PJ, o homem tinha sido detido inicialmente em 13 de setembro, mas "não vinha cumprindo com as medidas [de coação] determinadas pelo juiz".