Jovem detido por suspeitas de matar mulher na Ilha de Santiago

O Ministério Público (MP) de Cabo Verde anunciou esta sexta-feira a detenção de um jovem de 21 anos, suspeito do homicídio de uma mulher de 50 anos, ocorrido no concelho de Santa Catarina, ilha de Santiago.

Em comunicado, o MP refere que o corpo da mulher foi encontrado a 10 de maio, "no interior de uma residência desabitada" em Ribeira da Barca, no centro daquela ilha, e que "durante o ato de levantamento do cadáver" a Polícia Judiciária "recolheu indícios suscetíveis de integrarem a prática de um crime de homicídio agravado".

"Durante a investigação, foi identificado o suspeito da prática dos factos, um indivíduo de 21 anos de idade e, nessa sequência, o Ministério Público ordenou a detenção do mesmo, fora de flagrante delito", acrescenta-se no comunicado.

O jovem é suspeito da prática de um crime de homicídio agravado, em autoria material, tendo sido presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, ficando a aguardar o desfecho do processo em prisão preventiva.