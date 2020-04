Jovem informático da Guiné-Bissau lança página na Internet com evolução da pandemia de coronavírus no país

O jovem informático guineense Bacar Cassamá (Baba), de 28 anos, lançou um portal na Internet que acompanha a evolução diária do novo coronavírus no país, onde já registo de 43 casos.

Na página covid19gb.com/ pode verificar-se o número de infetados, recuperados e eventuais óbitos.

Na consulta da página esta quarta-feira, pode-se verificar que 43 pessoas foram infetadas pela doença na Guiné-Bissau, três das quais já foram consideradas clinicamente curadas e que o país ainda não registou nenhum óbito.

Em declarações à Lusa, Baba Cassamá, também responsável informático da rádio Capital FM de Bissau, disse ter decidido criar a página na Internet "como forma de contribuir para a disseminação da informação sobre a doença do novo coronavírus".

"Creio que todos nós devemos fazer a nossa parte, cada um deve fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar a nossa população a entender melhor como evitar esta terrível doença", declarou Baba Cassamá.

Na página, é igualmente possível consultar, em tempo real, o nímero de infeções por regiões, bem como encontrar números de telefone de emergência para os quais é possível ligar e ser atendido.

Baba Cassamá fornece ainda informações sobre o que é a covid-19, qual a forma de contágio, como prevenir a doença e ainda notícias atualizadas sobre a evolução da doença no mundo.

Quem quiser receber, através do aplicativo de chamadas WhatsApp, as notícias em atualização permanente a partir da página criada pelo jovem informático guineense, apenas tem que se registar, disponibilizando o número de telefone.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades no poder na Guiné-Bissau declararam o estado de emergência, que foi renovado no sábado até 26 de abril, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, medidas acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais (menos uma hora que em Lisboa).

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 874 nas últimas horas com mais de 16 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.