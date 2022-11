Julgamento de acusados de tentativa de golpe na Guiné-Bissau começa a 6 de dezembro

O julgamento de 25 pessoas, entre civis e militares, acusadas de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 01 de fevereiro na Guiné-Bissau começa a 06 de dezembro, disse hoje à Lusa fonte judicial.

Segundo a mesma fonte, ligada ao processo, o julgamento será realizado pelo Tribunal Regional de Bissau (TRB) e envolve, na sua maioria, pessoas detidas nas celas da Segunda Esquadra de Bissau.

Dez pessoas detidos na Base Aérea, no âmbito do mesmo processo, não vão, "para já", a julgamento, indicou a mesma fonte, que disse desconhecer os motivos.

Entre as vinte e cinco pessoas que vão a julgamento no dia 06 de dezembro encontram-se o ex-Chefe do Estado Maior da Armada guineense, o vice-almirante José Américo Bubo Na Tchuto, Tchami Yala, Domingos Yogna e Papis Djemé.

Estes três últimos serão julgados à revelia por se encontrarem em fuga, precisou a fonte.

Os 25 detidos são acusados de tentativa de golpe de Estado e do assassínio de 11 pessoas, na sua maioria elementos da equipa de segurança do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

No passado 01 de fevereiro um grupo de homens armados atacou o Palácio do Governo enquanto decorria uma reunião do Conselho de Ministros, em que participava o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, bem como vários membros do Governo da Guiné-Bissau.

As autoridades guineenses qualificaram o ataque como uma tentativa de golpe de Estado, acusação defendida também pelo Ministério Público.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos tem acusado o Estado guineense de "sequestrar" 17 pessoas que continuaram detidas, mesmo depois de vários despachos do juiz de instrução criminal e do Ministério Público a ordenar a libertação das pessoas ou a impor medidas de coação menos gravosas.