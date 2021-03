Julgamento de ex-padre acusado de abuso de menores em Timor-Leste adiado para maio

O julgamento de um ex-padre norte-americano acusado de abuso de menores em Timor-Leste e que deveria ser retomado na segunda-feira no Tribunal de Oecusse, foi adiado para 24 de maio, disseram à Lusa fontes judiciais.

O presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, confirmou à Lusa o adiamento, explicando que foi pedido pelos advogados do arguido, Richard Daschbach, e que se prende com os condicionalismos em vigor devido à cerca sanitária na capital.

O juiz explicou que as regras da cerca sanitária obrigam a quem tenha que viajar que apresente testes negativos da covid-19, e que a realização do julgamento obrigava à viagem até ao enclave de Oecusse de um dos juízes do coletivo, do tradutor, dos advogados de defesa e do arguido, dos membros do Ministério Público e de outras partes envolvidas.